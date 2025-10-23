Дослідники вважають, що плащаниця була мінералізована через унікальні кліматичні умови всередині похоронної камери.

Після початкового дослідження 2000-річного саркофага в Неаполі за допомогою мікрокамери археологи були настільки натхнені побаченим, що вперше увійшли всередину цієї запечатаної гробниці. Про це пише Popular Mechanics.

Зазначається, що щойно вони відкрили прохід усередині саркофага, запечатаного протягом тисяч років, вони були приголомшені станом знахідки.

Група археологів під керівництвом Симони Формоли, яка досліджує гробницю Цербера в місті Джульяно на північному заході Неаполя, виявила людину, що лежить обличчям догори в стані, який вони визнали "відмінним".

Тіло було вкрите саваном і оточене цілою низкою предметів, включно з кількома посудинами для пахощів та інструментами для обмивання тіла, які часто використовували під час поховання. Команда вважає, що особливий догляд за небіжчиком, а також предмети, знайдені поруч із тілом, дають змогу припустити, що людина в саркофазі була членом сім'ї, для якого спочатку був побудований мавзолей.

"Гробниця Цербера продовжує надавати цінну інформацію про Флегрейську територію поблизу Літернума. Розширюючи знання про минуле і відкриваючи можливості для міждисциплінарних досліджень", - заявив Маріан Нуццо, суперінтендант Міністерства культури Італії.

Важливо, що тепер у команди є нове цінне джерело інформації. Нуццо зазначив:

"В останні місяці лабораторні аналізи зразків, узятих із поховань і осадових пластів, дали значний обсяг даних про поводження з тілом небіжчика і проведені похоронні ритуали, що значно збагатило панораму наших знань".

Вчені вважають, що плащаниця, ймовірно, була мінералізована через унікальні кліматичні умови всередині похоронної камери. Аналіз тканин триває, але археологи сподіваються визначити структуру, тип і якість пряжі, використаної в гробниці. Вони думають, що ця інформація допоможе зібрати додаткові соціальні та культурні відомості.

У міру того, як аналіз ДНК останків триває, команда також продовжує аналізувати органічні речовини, включно з пилком, виявлені в саркофазі. Вони вже з'ясували, що тіло, ймовірно, було оброблено кремами на основі марі (також відомої як лобода) і абсенту, призначеними для поліпшення збереження.

Вчені сподіваються, що подальший збір зразків і аналіз усіх предметів, виявлених у саркофазі, дасть додаткову інформацію про навколишній некрополь, яка допоможе скласти повнішу картину соціального і культурного вигляду Неаполя 2000 років тому.

