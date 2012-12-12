Депутат ЄП Колічек: Зміни в риториці ЄС щодо України пов’язані з новими пропозиціями Москви

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Депутат Європарламенту Яромир Колічек (група об’єднаних лівих, Чехія) вважає, що зміни в риториці ЄС щодо України пов’язані з фактом нових пропозицій Москви Києву.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи висновки Ради закордонних справ ЄС щодо України, схвалені на засіданні 10 грудня.

“Незначні зміни в риториці є наслідком того факту, що Росія запропонувала більш тісні та більш вигідні варіанти, і деякі реалістичні державні мужі знають про це”, - сказав депутат.

В цілому, він висловив переконання у тому, що висновки є “типовим прикладом постколоніальної поведінки” Євросоюзу.

“Лише кілька питань можуть сприйматися позитивно, зокрема, спрощення візового режиму та деякі заходи для покращення торгівлі товарами є позитивними, а також підтримка мобільності студентів. І навпаки, питання демократії та прав людини є типовими питаннями, до яких можна звертатися у більшій чи меншій мірі в багатьох країнах ЄС, а також в США”, - висловив думку депутат.

Я.Колічек зазначив, що найбільш важливим залишається на сьогодні питання ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що, на його думку, може стати дійсно поворотним пунктом для покращення відносин.

При цьому, депутат висловив переконання в тому, що критика на адресу України з боку його колег збережеться і надалі.

Я.Колічек також висловив переконання в тому, що ЄС зацікавлений в продовженні діалогу з Україною та покращенні відносин, оскільки “це може стати моделлю успіху “Східного партнерства”, а також свого роду противагою поганим відносинам з Білоруссю та дуже суперечливій дискусії з Росією”.

Як повідомляв УНІАН, у схвалених 10 грудня висновках щодо ситуації в Україні Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації в сфері управління державними фінансами.