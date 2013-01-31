Кожара запевняє, що його роз’яснення щодо переведення Луценка до в’язниці сприйняті в ЄС

Брюссель. 31 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара запевняє, що його роз’яснення щодо переведення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка зі шпиталю до в’язниці були сприйняті в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив українським журналістам пізно ввечері 30 січня після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

“Проблемні питання піднімалися. Ми говорили про дві резонансні справи, в Україні, справу Юлії Тимошенко і справу Юрія Луценка. Я надав інформацію, яка є в розпорядженні Міністерства закордонних справ, зокрема, що стосується переведення пана Луценка сьогодні назад до в’язниці. Ці всі роз’яснення були сприйняті”, - сказав міністр.

Він зазначив, що за його інформацією, лікарі вже не знали, що далі робити з Ю.Луценком, тому і було схвалено рішення про його перевід до колонії.

“Якби пан Луценко хотів би не два тижні лікуватися, а три, я думаю і це питання також позитивно було б вирішено. Але на цей час лікарі не бачать додаткових підстав для подальшого лікування у стаціонарі. Я так розумію, те, що відбувається”, - сказав міністр.

Л.Кожара зазначив, що в ході розмови сторони також торкнулися питання підготовки до саміту Україна-ЄС, запланованого на 25 лютого.

За його словами, до цього часу сторони очікують прогрес у виконанні першого етапу Плану дій з лібералізації візового режиму.

Крім того, Л.Кожара повідомив, що обговорив підготовку до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, який відбудеться в листопаді цього року.

“Я підтвердив, що Україна іде шляхом європейсько інтеграції. Це для нас, відповідно до українського законодавства, і до завдань уряду – наш пріоритет. Поінформував про поточні реформи в Україні. Зокрема, європейська сторона цікавилася, які реформи будуть здійснюватися”, - сказав український міністр.

Він зазначив, що в ході зустрічі сторони поговорили про питання енергетичної незалежності, реформи судової системи, виборчого законодавства та економічні реформи.

“І, за словами Кетрін Ештон, вони будуть уважно слідкувати за цими реформами, і успішна імплементація цих реформ відкриє добрі перспективи для розвитку двосторонніх відносин між Україною та ЄС”, - сказав Л.Кожара.

Як повідомляв УНІАН, зранку 30 січня Ю.Луценка було переведено з клініки “Оберіг” до Менської колонії без повідомлення членів родини.

Інформація про його переведення викликала стурбованість ЄС, про що заявив комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле.