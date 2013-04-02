Брюссель. 2 квітня. УНІАН. Литва сподівається вивести переговори з Туреччиною про членство в ЄС з глухого кута.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання 15min.lt, про це заявив радник Президента Литви Лаврінас Йонавічюс в інтерв’ю “Радіо новин” напередодні візиту до Вільнюса Президента Туреччини Абдуллаха Гюля.

“Оскільки Литва готується до головування в ЄС з 1 липня, переговори про членство Туреччини в ЄС, заморожені на тривалий час, неодмінно стануть одним з питань”, - заявив Л.Йонавічюс.

Він зазначив, що останнім часом, після зміни позиції Франції, з’явилися ознаки того, що переговори з Туреччиною можуть вийти з глухого кута.

“І візит Президента Туреччини пов’язаний з цим питанням”, - зазначив радник Президента Литви.

Радник також додав, що швидко зростаюча економіка Туреччини робить її дедалі важливішою країною в економічному, енергетичному та геополітичному планах, а також у врегулюванні Близькосхідних криз.

Президент Туреччини відвідає Литву 3-4 квітня.

Переговори про приєднання Туреччини до ЄС розпочалися в 2005 році, однак з того часу сторони змогли розпочати переговори лише щодо 13 з 35 глав майбутньої угоди.

Литва головуватиме в ЄС з 1 липня по 31 грудня цього року.