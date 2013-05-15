Єлісєєв: Україна позитивно оцінює рішення Єврокомісії щодо угоди про асоціацію

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Україна позитивно оцінює сьогоднішнє рішення Єврокомісії щодо схвалення документів для Ради ЄС для можливого майбутнього підписання угоди про асоціацію.

Як повідомили УНІАН в представництві України при ЄС, про це заявив радник Президента України - Уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів, Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

“Тепер Рада ЄС має здійснити власні технічні процедури з підготовки тексту та схвалити одностайне політичне рішення щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС під час Вільнюського Саміту «Східного партнерства» в листопаді цього року. Незважаючи на свій технічний характер, сьогоднішнє рішення ЄК є визнанням того прогресу, який за останній час досягла Україна в контексті Висновків Ради ЄС у закордонних справах 10 грудня 2012 року, Спільної заяви Саміту Україна-ЄС 25 лютого 2013 року та відповідних рішень Президента України на виконання цих домовленостей”, - сказав він.

К.Єлісєєв зазначив, що рішення Єврокомісії ознаменувало завершення технічних процедур Європейської Комісії з опрацювання проекту Угоди, однак це – лише один з етапів підготовки документа до підписання восени цього року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Єврокомісія схвалила проекти рішень Ради ЄС пор підписання, тимчасове застосування та про укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Єврокомісія також схвалила політичну заяву, в якій підкреслила, що нинішнє рішення є важливим технічним кроком, який уможливлює підписання угоди про асоціацію на саміті “Східного партнерства” наприкінці листопада цього року у Вільнюсі за умови виконання Україною критеріїв, визначених у висновках Ради ЄС від 10 грудня 2012 року.

Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

Разом з тим, протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика щодо ситуації в Україні і, зокрема, щодо застосування вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких висловила готовність підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.