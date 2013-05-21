Єврокомісія хоче від Києва розслідування нападу на журналістів

Брюссель. 21 травня. УНІАН. Європейська комісія закликає українську владу розслідувати усі обвинувачення у жорстокості, в тому числі, проти журналістів під час масових акцій в Києві 18 травня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив речник комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер Стано.

“Ми стежили зі стурбованістю за інцидентами між учасниками масових акцій в Києві під час вихідних. У зв’язку з цим, повідомлення про жорстокість проти журналістів, є тривожним питанням. Ми висловлюємо жаль, що поліція не змогла захистити права на мирні збори”, - заявив П.Стано.

Речник комісара зазначив, що в Єврокомісії не побачили задовільних дій українських правоохоронців зі встановлення винних у застосуванні сили.

“Тож, ми закликаємо українську владу належним чином та ефективно розслідувати усі обвинувачення у використанні сили, в тому числі, проти журналістів. Винні у жорстокостях мають бути віддані правосуддю для уникнення відчуття безкарності щодо учасників таких дій”, - наголосив П.Стано.

Він також зазначив, що Комісія продовжить приділяти увагу до забезпечення безпечних та вільних проявів прав на свободу зібрань та свободу медіа.

“ЦУ світлі нашого діалогу з владою ми підкреслюємо важливість схвалення покращеного законодавства щодо свободи зібрань, відповідно до європейських стандартів”, - сказав речник комісара.

Як повідомляв УНІАН, під час масових акцій в Києві 18 травня відбулися сутички, в одній з яких, жертвами стали кореспондент "П'ятого каналу" Ольга Сніцарчук і фотокореспондент "Ъ" Владислав Содель.