Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Швеція та Словаччина вважають неможливим підписання угоди про асоціацію з Вірменією.

Про це написав у своєму Twitter’і міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт після зустрічі зі своїм колегою зі Словаччини Мирославом Лайчаком.

“Погодилися з М.Лайчаком, що угода про асоціацію з Вірменією більше не на столі. Ми працюємо з Україною, Молдовою та Грузією”, - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Президент Вірменії Серж Саргсян заявив про намір його країни приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.