Швеція та Словаччина вважають неможливим підписання угоди про асоціацію з Вірменією
17:14, 09 вересня 2013Новини ЄС
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Більдт та Лайчак зустрілися в Стокгольмі
Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Швеція та Словаччина вважають неможливим підписання угоди про асоціацію з Вірменією.
Про це написав у своєму Twitter’і міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт після зустрічі зі своїм колегою зі Словаччини Мирославом Лайчаком.
“Погодилися з М.Лайчаком, що угода про асоціацію з Вірменією більше не на столі. Ми працюємо з Україною, Молдовою та Грузією”, - зазначив міністр.
Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Президент Вірменії Серж Саргсян заявив про намір його країни приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.
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