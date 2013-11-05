Взаємодія України і ЄС буде серйозним фактором стабілізації ситуації в Європі - Азаров

Взаємодія України і Європейського Союзу буде серйозним фактором стабілізації ситуації в Європі.

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з делегацію політичної групи Європейського парламенту «Європейські консерватори і реформісти» у складі депутатів Мартіна Калланана, Павела Коваля, Чарльза Теннока, Ришарда Чарнецького, Адама Бєлана, Франка Барретта та голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

Під час зустрічі прем’єр-міністр поінформував представників делегації про підготовку України до саміту «Східного партнерства», який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі. За його словами, в Україні проходять помітні перетворення, які торкнулися усіх сфер життєдіяльності держави. Зокрема, глава уряду звернув увагу на поступ України у рейтингу Doing Business: за три роки наша держава піднялася приблизно на 40 позицій у цьому рейтингу. «Це серйозний ривок, хоча ми розуміємо, що ми тільки на початку шляху», - додав Микола Азаров.

При цьому Прем’єр-міністр зауважив, що Україні вдалося прожити останній період без залучення кредитів: «У той час, коли інші країни отримують кредитку підтримку від МВФ, Україна, навпаки, за останні три роки лише повертає кошти. Ми вже повернули понад 10 млрд грн, і ще необхідно повернути серйозну суму».

«Ми високо цінуємо підтримку великої групи представників Європарламенту наших зусиль щодо європейської інтеграції. Я думаю, що взаємодія такої великої країни як Україна і ЄС буде серйозним фактором стабілізації ситуації в Європі», - наголосив Азаров.

У свою чергу євродепутат, голова Альянсу Європейських консерваторів і реформістів Європарламенту Мартін Калланан підкреслив, що він і його колеги розцінюють Україну як важливу європейську країну. «Україна має майбутнє саме як європейська країна. Ми сподіваємося, що Угода про асоціацію буде підписана, оскільки це відповідає інтересам як України, так і Євросоюзу», - зазначив європарламентарій.