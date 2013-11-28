Швидке підписання Угоди про асоціацію з ЄС дасть змогу пожвавити економіку України – заява Американської торгової палати

Підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом найближчим часом дасть змогу українській економіці зробити значний крок на шляху переходу від стагнації до ринкової економіки в серці Європи. Про це йдеться в заяві Американської торгової палати (АТП) в Україні, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Ми переконані, що підписання Угоди саме зараз, а не перенесення цього процесу на невизначений час в майбутньому, дасть чіткий сигнал і стане природним наступним кроком у переході від стагнації пострадянської економіки до жвавої ринкової економіки в серці Європи, - йдеться в заяві. – Ми всі розуміємо, що цей перехід буде нелегким і навіть принесе з собою певні виклики на початковому етапі цієї довгострокової ініціативи, але компанії – члени Американської торгової палати готові використовувати свій досвід і практичні навики для надання підтримки бізнесу і уряду в цьому процесі».

У заяві зазначається, що Україна вже чимало зробила на шляху виконання умов підписання Угоди. І тому АТП залишається твердою в своєму прагненні підтримати Україну на її шляху європейського вибору. «Угода про Асоціацію є сприятливою для ЄС, але ще сприятливіша вона для майбутнього процвітання України та її народу», - зазначають в Американській торговій палаті.

При цьому в АТП упевнені, що підтримка тісних економічних зв'язків з ЄС не виключає розвитку відносин з іншими традиційними партнерами України – зокрема з Росією. «Разом з тим, ми упевнені, що саме європейський шлях відкриє нові й цікаві можливості для України з погляду модернізації та диверсифікації економіки, переходу на світові стандарти виробництва і якості, впровадження необхідної нормативно-правової бази для інвестицій і ведення бізнесу», - підкреслюється в заяві АТП. Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Кабінет міністрів України розглянув і схвалив текст Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС, яку планувалося підписати під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада. Разом з тим, 21 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, мотивуючи своє рішення неготовністю української економіки до такого об'єднання.

Крім того, прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що для досягнення всіх технічних регламентів ЄС Україні потрібно не менш як 165 млрд євро протягом найближчих 20 років. При цьому помітно відчутними, за словами Азарова, будуть втрати української економіки в результаті запровадження загороджувальних торговельних бар'єрів з боку Росії – ключового ринку збуту українських товарів провідних експортоорієнтованих галузей.

Рішення уряду спровокувало масові акції протесту, що прокотилися по великих містах України.

У той же час, керівництво Україні підкреслювало, що сама по собі орієнтація на євроінтеграцію залишається стратегічним курсом розвитку країни, а власне Угода про Асоціацію може бути підписана навіть на початку 2014 року.

Як очікується, в ході саміту «Східного партнерства» Україна порушить питання організації тристоронніх переговорів між Україною, ЄС і Росією про можливі умови інтеграції України і ЄС.