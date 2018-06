Українці заснували меблевий стартап, який оцінили в Європі (відео)

Двоє студентів архітектурного факультету 4 роки тому почали створювати меблі, які зараз виготовляють на сучасних виробництвах у Києві, Черкасах, Харкові та Львові. Про це йдеться у сюжеті "Роби бізнес".

Крісла, які стали їхньою візитною карткою, – повністю український продукт за винятком порошкового фарбування.

Засновники стартапу розповідають, що 4 роки тому все починалося з 300 доларів студентських заощаджень. Гроші витратили на виробництво полиці і стільця, які зробили власними руками.

Пізніше вони перемогли у конкурсі Ukrainian Design The Very Best Of і таким чином потрапили на сторінки преси.

Зараз в бюро ODESD2 працюють 37 осіб. Дилери є в Польщі, Нідерландах, Канаді, США і ОАЕ. За останні півтора року продано майже 5 тисяч одиниць меблів. І попит зростає. 70% зарубіжних замовлень – з Європи. У бюро це пов'язують з тим, що завдяки угоді (про Асоціацію) зростає інтерес та довіра до якості української продукції. Але відзначають, що вже зараз з'явилися китайські підробки їх меблів.

У виробництві використовують український струганий шпон, який дешевший від модифікованого зарубіжного.

"За останні півроку є зрушення, вони стосуються безмитного імпорту продукції в країни Євросоюзу. Якщо сума замовлення перевищує 6000 євро, і якщо в рахунку прикріплена документація про те, що він вироблений в Україні з українських матеріалів, покупець може ввезти його в ЄС без мита. Попит з ЄС є і він росте", – розповідає співзасновник студії Святослав Зброй.