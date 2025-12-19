Енергетики попереджають про обмеження електропостачання.

У суботу, 20 грудня, у більшості регіонів України будуть почергово відключати світло. Причиною обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, повідомляє "Укренерго".

Компанія вчергове не вказує, коли саме споживачі будуть сидіти без світла в суботу. Після наслідків масованого обстрілу на початку грудня, графіки погодинних відключень переважно застосовуються протягом усієї доби.

Зазначається, що промисловість в суботу муситиме обмежити споживання електроенергії до визначеного ліміту, оскільки у вихідний день діятимуть графіки обмеження потужності й для промислових споживачів.

У компанії також не вказали й про очікуваний обсяг відключень. Експерти очікують, що до кінця зими в більшості регіонів України відключатимуть 2-4 черги споживачів.

Там також попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, і закликали українців ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіком.

Ситуація в енергосистемі - останні новини

Як писав УНІАН, Росія продовжує систематичний енерготерор України. 19 грудня ворог серйозно пошкодив електростанції, системи передачі та розподілу електроенергії в шести областях України. В Одесі станом на ранок без світла залишалося понад 73 тисячі споживачів.

В ніч на 18 грудня російські війська атакували енергетичні об’єкти п’яти областей, залишивши 180 тисяч споживачів без світла.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомив, що графіки відключень електроенергії для споживачів в Україні будуть застосовуватися обсягом в 3-4 черги, що становить 12-16 годин на добу.

