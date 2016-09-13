Гройсман і делегація ЄС запустять у Вінниці проект децентралізації

Про це УНІАН повідомили в Антикризовому медіа-центрі.

Українську сторону під час візиту буде представляти прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр і Комісар ЄС Хан запустять програму для підтримки процесу децентралізації в Україні.

15 вересня у Вінниці відзначатимуть офіційний початок Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку U-Lead з Європою. Програма спільно фінансується Європейським Союзом та країнами-членами, а саме Данією, Німеччиною, Польщею та Швецією, з метою підтримки українського уряду у впровадженні реформи з децентралізації в Україні.

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Повідомляється, що за підтримки програми U-Lead, бюджет якої складає 102 млн євро, в Україні буде створено прозору і підзвітну багаторівневу систему управління, яка реагуватиме на потреби громадян.

Метою програми є посилення спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях з метою реалізації регіональної політики та реформи децентралізації, а також вдосконалення адміністративних послуг на місцевому рівні для громадян України.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман пообіцяв відстоювати масштабну децентралізацію у державному бюджеті на 2017 рік, всупереч заявам деяких політиків про необхідність централізації коштів.