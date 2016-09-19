ЗМІ розповіли, як українська авіакомпанія стала виробником літаків для арабських шейхів (відео)
25 років тому два авіаконструктори Київського механічного заводу ім. О.К. Антонова заснували свою компанію "Аеропракт" – на сьогодні найбільший виробник надлегких літаків в Україні.
Презентація першого "сталевого птаха" А-20 виявилась вдалим "злетом" фірми, але події 1991-го сплутали плани молодих бізнесменів.
Конструктори постали перед важким вибором: орієнтуватися на вже знайомі колишні країни СРСР чи продавати літаки більш заможним покупцям з далекого зарубіжжя.
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Тож вони вирішили ризикнути, й українські "ультралайти" вмить розлетілися усім світом.
На українських літаках пожежники патрулювали ліси Австралії, картографи проводили аерофотозйомку в Іспанії, рятувальники стежили за береговою зоною у Сингапурі, туроператори катали туристів у Новій Зеландії.
Зараз компанія отримує численні замовлення від 40 країн, а серед клієнтів "Аеропракту" – відомі льотні школи, бізнесмени та навіть арабські шейхи.