Митне декларування зросла на 10-15% завдяки спрощенню процедур - Насіров

Митне декларування в Україні в січні-серпні 2016 року зросло на 10-15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а 89% декларацій оформляється за ціною контракту, що стало результатом спрощення митних процедур.

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Про це заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров на засіданні уряду у вівторок.

«Щодо спрощення митних процедур - цього року ми бачимо порівняно з минулим роком, за аналогічний період, десь на 10-15% більше декларацій і з імпорту і з експорту. Найважливіший показник для нас - 89% декларантів оформляють декларації за ціною контракту», - сказав він.

Також Насіров зазначив, що ДФС вдалося значно звузити можливості для заниження митної вартості.

Як повідомляв УНІАН, електронна система обміну даними «Єдине вікно», яка розроблена з метою сприяти спрощенню митних процедур та усуненню можливості для корупції на митниці, почала працювати в Україні з 1 серпня.

Система передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дає змогу різним службам контролю та митним пунктам в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України.