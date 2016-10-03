В Україні будують екологічні будинки-конструктори, що не горять (відео)

Про це йдеться у сюжеті "Роби бізнес" на телеканали 2+2.

Модульні будинки-конструктори не новина для світу. За цією технологію вже давно будують в США та Канаді. Європа переживає справжній бум на ці економічні та екологічні будинки. Поступово до технології долучається і Україна.

Читайте такожУкраїнська родина налагодила виробництво пальто, які продаються навіть у Європі (відео)

"Ось цей будинок – він 45 квадратних метрів, повністю готовий простір, коштує стільки, скільки коштує однокімнатна квартира без ремонту на первинному ринку", - розповідає співвласник компанії "Модуль-хаус", архітектор Юрій Мотієнко.

Простору у такому будинку багато, а все найважливіше буквально сховане у стінах, навіть ліжко.

Такі будинки не потребують традиційного фундаменту та зроблені з сучасного надлегкого матеріалу, схожого на пінопласт.

"Він тепліше за його "братів по утепленню". Він має екологічні властивості, він не горить, у ньому не заводяться комахи", - розповідає архітектор.

Читайте такожБізнес по-європейськи: кримськотатарська сім'я популяризує сонячну енергетику на Буковині (відео)

При цьому будинок розрахований на цілорічне проживання, пристосований до низьких температур, а плата за опалення значно нижча, ніж у квартирах.

До того ж такі модулі не потребують дозвільних документів на будівництво.

У майбутньому Мотієнко планує відкривати виробництво у Європі, адже іноземці вже цікавляться його будинками, бо вони значно дешевші за їхні європейські аналоги.