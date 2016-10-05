Хобі як бізнес: подружжя з України започаткувало виробництво хенд-мейд іграшок у Кракові /

У подружжя Гжелецьких був власний бізнес - упродовж 20-ти років вони продавали у Дніпропетровську металопластикові вікна, йдеться в сюжеті ТСН.

Але з настанням кризи стало складніше долати труднощі. І тоді наважилися на кардинальні зміни – все продали в Україні і переїхали до Кракова.

Тепер вони – власники магазину хенд-мейд іграшок.

Вести бізнес, за їх словами, у Польщі значно простіше, ніж в Україні.