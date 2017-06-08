В Євросоюзі закликають Раду не продовжувати дію мит на експорт металобрухту

Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про продовження дії експортних мит на металобрухт. Цей крок порушить домовленість із ЄС щодо скасування цих мит, повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву Представництва ЄС в Україні.

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"Хоч ми розуміємо складну ситуацію, в якій опинилася українська металургія, продовження дії мит на металобрухт не є збалансованим рішенням і суперечить міжнародним зобов'язанням України", - йдеться я у повідомленні.

У представництві сподіваються, що депутати Верховної Ради поважатимуть ті міжнародні зобов'язання, які публічно на себе взяла Україна, "та уникнуть ще однієї двосторонньої торгівельної суперечки з ЄС".

Нагадаємо, у вересні 2016 року президент Петро Порошенко підписав скандальний законопроект №3868, що встановлює додаткові мита на вивіз брухту чорних металів.

Рада ухвалила цей закон у квітні 2016-го, тим самим на три роки підвищивши мито на експорт брухту чорних металів з 10 до 30 євро за тонну. Ця ініціатива активно лобіювалася українськими металургами, які заявляли, що експорт металобрухту істотно підвищує собівартість виплавки сталі в Україні, а відповідно, знижує конкурентоспроможність української сталі на світовому ринку.

В ЄС цю ініціативу сприйняли вкрай негативно, заявивши, що вона порушує "дух і букву" Угоди про асоціацію. Тому ухвалений закон заветував президент. Натомість він запропонував скоротити термін дії мита до 1 року.