Офіційний журнал ЄС оприлюднив інформацію про набуття чинності Угоди про асоціацію Україна-ЄС
Угоди про асоціацію Україна-Євросоюз набуде чинності з 1 вересня цього року.
В Офіційному журналі Європейського Союзу оприлюднена інформації про вступ у силу з 1 вересня цього року Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
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Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення під назвою "Інформація про набуття чинності Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством по атомній енергії та їх державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку" була оприлюднена у вівторок.
"Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством по атомній енергії та їх державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку, підписану в Брюсселі 21 березня 2014 року і 27 червня 2014 року, вступає в силу з 1 вересня 2017 року відповідно до статті 486 (2) Угоди", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 11 липня Рада Євросоюзу остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.