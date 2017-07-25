Офіційний журнал ЄС оприлюднив інформацію про набуття чинності Угоди про асоціацію Україна-ЄС

В Офіційному журналі Європейського Союзу оприлюднена інформації про вступ у силу з 1 вересня цього року Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Читайте такожУ Мін'юсті Нідерландів підписали закон про ратифікацію Асоціації з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення під назвою "Інформація про набуття чинності Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством по атомній енергії та їх державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку" була оприлюднена у вівторок.

"Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством по атомній енергії та їх державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку, підписану в Брюсселі 21 березня 2014 року і 27 червня 2014 року, вступає в силу з 1 вересня 2017 року відповідно до статті 486 (2) Угоди", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Рада Євросоюзу остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.