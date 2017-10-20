Експорт товарів з України до Євросоюзу зріс на 28%

Експорт товарів з України в січні-серпні порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 21,1% - до 27,5 млрд грн, при цьому експорт до країн Європейського Союзу збільшився на 27,9% - до 11 млрд дол.

Читайте такожУкраїна увійшла до ТОП-10 постачальників продовольства в ЄС

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За даними Мінекономрозвитку, частка експорту до ЄС у складі українського експорту становила 40%, при цьому частка Росії становила 9,5%.

Міністерство зазначило, що в структурі експорту товарів найбільшу частку становила продукція аграрного сектору та харчової промисловості (41,2%), продукція металургійного комплексу (23,2%), машинобудування (11,5%) і мінеральні продукти (9,4%) .

В експорті товарів за вісім місяців 2017 року зростання обсягів поставок спостерігався майже за всіма галузями промисловості України, за винятком продукції з деревини, паперу та картону, експорт якої скоротився на 1,6%.

Серед регіонів України майже всі демонстрували зростання поставок товарів на зовнішні ринки. Локомотивами зростання експорту за вісім місяців 2017 року стали вісім регіонів України, а саме: місто Київ, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Полтавська, Миколаївська та Вінницька області. Сумарний позитивний внесок зазначених регіонів становив 16,8 процентних пунктів, що становило 79,6% загального приросту експорту.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-серпень 2017 року становив 3,279 млрд дол., що в 2,3 раза вище дефіциту за аналогічний період минулого року на рівні 1,448 млрд дол.