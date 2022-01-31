Досягнення занесли до Книги рекордів Гіннесса.

Студія CCP Games повідомила про черговий абсолютний рекорд, який встановили в EVE Online. Гравець під псевдонімом Henrique Arnolles відвідав всі 7805 зоряних систем в знаменитій MMORPG. Подорож відняла в ентузіаста 224 дні, що неймовірно мало з урахуванням довжини маршруту.

Свій шлях користувач почав 1 лютого 2021 року. За п'ять днів він побував у всіх системах держав, включаючи сектори з низьким рівнем безпеки. До середини місяця Henrique Arnolles встиг відвідати кожен регіон з нульовим показником безпеки. А фінальної точки в псевдогалактиці Аноїкіс ентузіаст досяг 13 вересня. Під час подорожі гравець не втратив жодного корабля, що підтверджує його знання всіх тонкощів EVE Online. Досягнення користувача занесли в Книгу рекордів Гіннесса, як найшвидше відвідування всіх зоряних систем в MMORPG.

Інформація про попередника Henrique Arnolles

Вперше подорож через весь світ EVE Online здійснила Katia Sae. Саме їй належить ідея заглянути в кожну зоряну систему гри і встановити рекорд.

Дівчина почала шлях в 2009 році і документувала весь маршрут. Однак вона літала в своє задоволення і не намагалася завершити подорож якомога швидше. Саме тому Katia Sae витратила майже десять років, щоб дістатися до фінальної точки.

Розробники встановили в EVE Online сталевий пам'ятник дівчині, як першопрохідцю.

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