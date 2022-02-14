Він використовував виключно акробатичні здібності.

Найвища будівля у всьому Найт-Сіті з Cyberpunk 2077 — це Арасака-тауер. У вежі розташована штаб-квартира корпорації "Арасака". Один з епізодів гри присвячений проникненню в споруду, проте забратися на дах хмарочоса користувачам не дають. Зате це можна здійснити за рамками сюжетних місій. Користувач форуму Reddit під псевдонімом root_b33r довів, що в Cyberpunk 2077 цілком реально забратися на верхівку Арасака-тауер. Потрібно лише підібрати відповідну екіпіровку і імпланти.

Підйом ентузіаста показаний на відео нижче. Гравець спочатку виліз на верхівку сусідньої будівлі з діагональними жовтими смугами. У процесі root_b33r багато ходив по тонких перегородках і архітектурних елементах, які створені під ухилом 45 градусів. Користувач також здійснював високі стрибки, бігав по стінах і чіплявся навіть за найменші виступи.

Ближче до верхівки Арасака-тауер Cyberpunk 2077 почала збоїти. Частина текстур зникла, а інші з'являлися прямо на очах. CD Projekt RED явно не розраховувала, що хтось вилізе на будівлю. А коли root_b33r досяг верхівки, то показав свою збірку персонажа — екіпіровку, прокачані навички і вибрані імпланти.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Повноцінний реліз проекту на PS5, Xbox Series X і Series S повинен був відбутися до кінця року, але його перенесли на перший квартал 2022-го.

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