Ніяких подробиць добавки поки немає.

Багато користувачів очікували, що японська студія FromSoftware на річницю Elden Ring — кращої гри 2022 року за версією The Game Awards — представить доповнення. Розробку добавки раніше підтверджували витоки і чутки від інсайдерів, тому такий крок виглядав логічним. Однак 25 лютого фанатів залишили без анонсу. Творці вирішили почекати три дні і тільки зараз оголосили про існування DLC.

Доповнення отримало назву Shadow of the Erdtree. Воно дозволить гравцям зануритися в нову пригоду на території Міжзем'я. На жаль, на цьому подробиці закінчилися. Ні про сюжет, ні про геймплейні нововведення FromSoftware не розповіла.

Анонс супроводили лише одним малюнком. На ньому зображено Дерево Ерд, яке почорніло і втратило золоте світіння. Судячи з картинки і назви доповнення, користувачі зіткнуться з якоюсь напастю, що осквернила головну святиню в світі гри. Дата релізу Shadow of the Erdtree поки теж не повідомляється.

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Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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