Загалом у Крістіана Лінке плани на ще три серіали.

Може "Аркейн" і закінчився, але творець серіалу Крістіан Лінке розповів, що його команда вже рік працює над новим шоу у всесвіті League of Legends.

Про це він заявив на стрімі у відомого лороведа LoL під ніком Necrit94. Лінке поділився, що наступні регіони, які з'являться в кіновсесвіті League of Legends - це Ноксус, Демасія та Іонія:

"Ноксус, Іонія та Демасія отримають шоу і стануть наступними кроками в цьому кінематографічному всесвіті."

У кінцівці другого сезону Arcane творці вже тизерили чемпіонів, які з'являться в серіалі про Ноксус. Наприкінці останньої серії виявилося, що за всією фінальною битвою спостерігав шестиокий ворон Свейна, правителя Ноксуса.

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Зрозуміло, поки що ні про які терміни прем'єри не йдеться. Лінке розповів, що вони працюють над серіалом уже рік, але за його ж словами, робота над "Аркейн" тривала 9 років. Єдина надія, що студія Fortiche вже налагодила виробничі процеси і робота над новим шоу піде швидше.

Раніше ми розповідали, що Крістіан Лінке дуже переживав, як глядачі сприймуть кінцівку Arcane. В історії телебачення було мало випадків, коли фінал серіалу влаштовував абсолютно всіх.

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