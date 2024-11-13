Прем'єра призначена на 16 листопада.

Netflix показала трейлер другого акту продовження "Аркейн". Нова порція екранізації League of Legends вийде вже 16 листопада.

Схоже, що як і в першому сезоні, у другому акті на нас чекає таймскіп. Джинкс стала лідеркою опору Зауна, Кейтлін зміцнила свої позиції головнокомандувачки Пілтовера, а Вай змінила імідж, перефарбувалася в брюнетку і бере участь у підпільних боях. У якийсь момент сестри зіткнуться з новим мутантом Сінджеда, якого тизерили в перших трьох серіях.

Перший акт вийшов 9 листопада. Зараз у другого сезону Arcane 100% рейтингу критиків і 96% рейтингу глядачів на Rotten Tomatoes. Критики зазначають, що другий сезон вартий трирічного очікування. Він якісно розвиває історію двох сестер і поглиблює лор світу Ліги Легенд.

Нагадаємо, що загалом у другому сезоні "Аркейн" буде 9 серій, Netflix випускає серіал пачками по три епізоди щотижня. Другий сезон стане заключним для історії Вай і Джинкс, але Riot Games не виключає, що вони зроблять ще один серіал про іншу історію з League of Legends.

Раніше ми розповідали, що "Аркейн" став найдорожчим мультсеріалом в історії з бюджетом у 250 мільйонів доларів. Творці серіалу розповіли, куди пішли ці гроші.

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