Розробники подякували шанувальникам шутера за підтримку.

Аудиторія умовно-безкоштовного багатокористувацького шутера Call of Duty: Warzone перевищила позначку у 100 мільйонів користувачів.

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На сторінці гри у Твіттері розробники подякували гравцям за підтримку.

Щоб домогтися таких вражаючих показників, грі знадобилося трохи більше одного року. Нагадаємо, що Warzone вийшла 10 березня 2020-го на ПК, PS4 та Xbox One.

Також варто зазначити, що сьогодні о 22:00 за київським часом у Call of Duty: Warzone стартує масштабний івент. Фанати припускають, що студія представить нову мапу для "королівської битви".

Трейлер Call of Duty: Warzone

Детальніше про Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone – це умовно-безкоштовний багатокористувацький онлайн-шутер в жанрі "королівська битва" з п'ятьма унікальними ігровими режимами.

Дії гри розгортаються на мапі вигаданого міста Верданськ, який частково заснований на українському Донецьку.

В Warzone 150 гравців борються один з одним, щоб стати останнім героєм, що вижив у битві. Після першої смерті гравець потрапляє в ГУЛАГ, де йому належить битися з іншим користувачем на спеціальній арені за право повернутися до бою.

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Автор: Сергій Коршунов