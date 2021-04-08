Кадр з гри Abandoned / фото Blue Box Game Studios

Вчора, 7 квітня, у блозі PlayStation стався анонс Abandoned – кінематографічного шутера від першої особи з елементами хоррору і симулятора виживання.

Тизер Abandoned

Гра, створена інді-студією Blue Box, привернула до себе багато уваги. Користувачі форуму Reddit помітили, що про студію, яка існує з 2015 року практично нічого не відомо, а про її керівника, Хасана Кахрамана, немає жодної інформації в мережі. Геймери прийшли до висновку, що Abandoned – це демо для прихованого анонсу нової гри японського геймдизайнера Хідео Кодзіми. Таке вже було у 2014 році, коли Sony випустила в PS Store невелику гру P.T. від невідомої 7780s Studio. Коли гравці проходили P.T., їм демонструвався трейлер хоррора Silent Hills від Кодзіми та Гільєрмо дель Торо.

Арт гри P. T. / скріншот

Ця теорія дійшла до самих розробників. Тоді вони на головній сторінці сайту своєї студії опублікували спростування.

"Ми ніяк не пов'язані з Хідео Кодзімою, ми не стверджуємо, що маємо будь-який зв'язок з ним, і не збиралися таке стверджувати. Ми невелика група розробників, що створюють гру, про яку давно мріяли", – йдеться в повідомленні на сайті.

Втім, крім цього тексту на сайті не виявилося жодної іншої інформації, що тільки додало інтриги.

Це вся інформація, що є на сайті студії Blue Box / скріншот

Тоді з керівником Blue Box Хасаном Кахраманом зв'язалися журналісти IGN. В інтерв'ю виданню він знову спробував спростувати чутки про те, що Abandoned є анонсом проекту Кодзіми.

"Я почав отримувати повідомлення від людей, які писали, що спостерігають за мною, і що я (як Кодзіма) використовував деякі маркетингові прийоми для просування своєї наступної гри. Я не знав, що вони мали на увазі, поки не погуглив", – розповів Кахраман.

Розробник висловив побоювання з приводу того, що теорія про нову гру Кодзіми може згубно відбитися на їхньому проекті, а також спробував пояснити, чому про саму студію так мало інформації в мережі.

"Ми невелика команда, а не AAA-студія. До того ж ми зайняті розробкою гри для PS5, тому у нас немає часу вести акаунти в соцмережах, хоча це і важливо", – зазначив глава Blue Box Game Studios.

Редактор VentureBeat Джефф Грабб своєю чергою заявив, що Abandoned не може бути проектом Кодзіми, оскільки японський геймдизайнер зараз веде переговори щодо своєї наступної гри з Microsoft.

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Автор: Сергій Коршунов