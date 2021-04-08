Розробники побоюються, що фанатська теорія про новий тайтлі японського геймдизайнера може згубно відбитися на їхньому проекті.

Вчора, 7 квітня, у блозі PlayStation стався анонс Abandoned – кінематографічного шутера від першої особи з елементами хоррору і симулятора виживання.

Тизер Abandoned



Гра, створена інді-студією Blue Box, привернула до себе багато уваги. Користувачі форуму Reddit помітили, що про студію, яка існує з 2015 року практично нічого не відомо, а про її керівника, Хасана Кахрамана, немає жодної інформації в мережі. Геймери прийшли до висновку, що Abandoned – це демо для прихованого анонсу нової гри японського геймдизайнера Хідео Кодзіми. Таке вже було у 2014 році, коли Sony випустила в PS Store невелику гру P.T. від невідомої 7780s Studio. Коли гравці проходили P.T., їм демонструвався трейлер хоррора Silent Hills від Кодзіми та Гільєрмо дель Торо.

Ця теорія дійшла до самих розробників. Тоді вони на головній сторінці сайту своєї студії опублікували спростування.

"Ми ніяк не пов'язані з Хідео Кодзімою, ми не стверджуємо, що маємо будь-який зв'язок з ним, і не збиралися таке стверджувати. Ми невелика група розробників, що створюють гру, про яку давно мріяли", – йдеться в повідомленні на сайті.

Втім, крім цього тексту на сайті не виявилося жодної іншої інформації, що тільки додало інтриги.

Тоді з керівником Blue Box Хасаном Кахраманом зв'язалися журналісти IGN. В інтерв'ю виданню він знову спробував спростувати чутки про те, що Abandoned є анонсом проекту Кодзіми.

"Я почав отримувати повідомлення від людей, які писали, що спостерігають за мною, і що я (як Кодзіма) використовував деякі маркетингові прийоми для просування своєї наступної гри. Я не знав, що вони мали на увазі, поки не погуглив", – розповів Кахраман.

Розробник висловив побоювання з приводу того, що теорія про нову гру Кодзіми може згубно відбитися на їхньому проекті, а також спробував пояснити, чому про саму студію так мало інформації в мережі.

"Ми невелика команда, а не AAA-студія. До того ж ми зайняті розробкою гри для PS5, тому у нас немає часу вести акаунти в соцмережах, хоча це і важливо", – зазначив глава Blue Box Game Studios.

Редактор VentureBeat Джефф Грабб своєю чергою заявив, що Abandoned не може бути проектом Кодзіми, оскільки японський геймдизайнер зараз веде переговори щодо своєї наступної гри з Microsoft.

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Автор: Сергій Коршунов