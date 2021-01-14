Співзасновник CD Projekt взяв на себе всю відповідальність за невдалий старт гри на консолях минулого покоління.

Голова компанії CD Projekt Адам Качинські заявив, що не знає, коли рольовий екшен Cyberpunk 2077 повернеться на консолі PlayStation. Sony зняла гру з продажів в PS Store ще 18 грудня 2020 року – лише через 8 днів після релізу.

Про це Качинські повідомив в інтерв'ю Польському агентству друку.

"Ми знаходимося в постійному контакті з представниками Sony Interactive Entertainment і працюємо над тим, щоб повернути нашу гру в магазин Sony якомога швидше", – зазначив Качинські.

Внаслідок поганого технічного стану гри на консолях, вже п'ять юридичних фірм з США подали групові позови проти студії.

Звернення співзасновника CD Projekt Марчіна Івінські

Своєю чергою співзасновник CD Projekt Марчін Івінські записав відеозвернення до шанувальників гри, в якому взяв на себе відповідальність за невдалий старт на консолях минулого покоління і поділився дорожньою мапою майбутніх оновлень Cyberpunk 2077.

"Будь ласка, не звинувачуйте наших співробітників. Кожен з них неймовірно талановитий і відданий справі. Фінальне рішення приймаю я і рада директорів, і це ми вирішили випустити гру. Однак, повірте, ми не припускали, що трапиться те, що сталося. Ми зробимо все можливе, щоб повернути вашу довіру", – заявив Івінські.

Згідно з дорожньою мапою, головні проблеми гри на консолях розробники виправлять патчами, які вийдуть в січні та лютому. Щоб швидше виправити гру, автори відклали випуск безкоштовних доповнень.

У другій половині 2021-го студія планує випустити ще один патч, який оновить Cyberpunk 2077 для консолей нового покоління – PlayStation 5 та Xbox Series X. До цього часу гра працюватиме в режимі зворотної сумісності.

Також на сайті гри розробники відповіли на найпоширеніші запитання користувачів. Вони пояснили велику різницю між версіями гри на ПК та консолях минулого покоління.

"Cyberpunk 2077 – гра величезного масштабу, з безліччю особливих об'єктів, інтерактивних систем і механік. Ігровий світ не розтягнутий на плоскій місцевості, де ми могли б знизити навантаження на обладнання. Ми ще більше для себе ускладнили завдання, коли захотіли, щоб гра мала чудовий вигляд на ПК, плануючи потім підігнати її під консолі — в тому числі минулого покоління. Ми відштовхувалися від цього. І на початку все виглядало не надто складно. Ми знали про різницю в продуктивності, але в цілому час показав, що завдання було складніше, ніж ми думали", – написали розробники.

У студії також заявили, що тестували гру на консолях, але не змогли виявити стільки проблем, скільки виявили користувачі після релізу. Розробники зізналися, що вислали ключі для оглядів консольних версій всього за два дні до її виходу, в той час, як ПК-ключі були відправлені журналістам заздалегідь.

"У міру наближення дати виходу ми щодня бачили значні поліпшення і дійсно вірили, що доб'ємося потрібної якості з оновленням нульового дня", – запевнили розробники.

Подробиці невдалого старту Cyberpunk 2077 на консолях минулого покоління

Cyberpunk 2077 вийшов 10 грудня 2020 року. На PlayStation 4 та Xbox One гра виявилася в поганому технічному стані – безліч багів, глітчів, вильотів і тривалих завантажень текстур не давали користувачам насолодитися ігровим процесом. Але головне, що про такий стан гри на консолях розробники не попередили перед стартом продажів.

Після скарг власників консолей студія CD Projekt вибачилася і запропонувала гравцям оформити повернення коштів, не повідомивши при цьому самих платформотримачів – Microsoft та Sony.

Microsoft, як партнери CD Projekt, які навіть випустили лімітовану консоль Xbox One S в стилі Cyberpunk 2077, стримано відреагували на критику і не зняли гру з продажів.

А ось Sony тимчасово видалила гру з PlayStation Store. Компанія створила спеціальну сторінку, де всі покупці гри в PS Store могли швидко і просто оформити повернення коштів. Ті, хто не захотіли повертати гроші, продовжили грати в Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation, а також отримувати патчі для гри.

Внаслідок скандалу з невдалим запуском гри на консолях акції студії CD Projekt RED впали майже на 18%.

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Автор: Сергій Коршунов