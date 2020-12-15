Інвестори поставили багато питань про те, що трапилося, і поцікавилися роботою над четвертою частиною "Відьмака".

Сьогодні студія CD Projekt провела екстрену онлайн-нараду з інвесторами через проблемний запуск Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation 4 та Xbox One.

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На приставках минулого покоління гра працює далеко не так добре, як заявляли творці – спостерігаються баги, проблеми з текстурами та постійні вильоти.

Майже 8 сторінок тексту з розмови розробники опублікували на своєму офіційному сайті. УНІАН зробив добірку головних тез.

CD Projekt обіцяла компаніям Sony та Microsoft, що виправить Cyberpunk 2077 до релізу на PS4 та Xbox One. Обидва платформотримача повірили розробникам, саме тому грі вдалося пройти сертифікацію на консолях. Однак обіцянка не була виконана, і в студії визнали, що це їхня провина.

Ігровій пресі не дали протестувати гру для PS4 або Xbox One, оскільки над ними працювали аж до "останньої хвилини" перед релізом.

Один з інвесторів запитав: чи варто йому, як власнику PS4, чекати поліпшень в грі? Розробники сказали, що "полагодять" гру так, щоб її можна було пройти без проблем. Але попередили, що на PS4 та Xbox One не варто чекати рівня консолей нового покоління й тим більш ПК.

До релізу розробники приділяли більше уваги ПК-версії гри.

Частина команди в студії буде займатися патчами для консольних версій Cyberpunk 2077 до лютого 2021 року.

Студія не планує роздавати гравцям на консолях безкоштовно DLC як бонус за поганий старт.

CD Projekt сподівається, що власники PS4 та Xbox One не стануть повертати гроші за гру, а повернуться до неї на новому поколінні консолей.

Розробники підкреслили, що у разі повернення коштів за гру Sony і Microsoft будуть змушені також повертати свій відсоток, який вони отримують з кожної проданої копії в своїх онлайн-магазинах.

Багатокористувацький режим для Cyberpunk 2077 поки що запланований на 2022 рік. Але його можуть перенести на 2023 рік, якщо на доопрацювання основної гри і сюжетних доповнень піде багато часу.

Також під час розмови один з інвесторів поцікавився, яка частина студії наразі працює над грою "Відьмак 4". В опублікованому записі відповіді на це питання не було.

Нагадаємо, раніше CD Projekt вибачилася перед власниками PS4 та Xbox One за дуже погану оптимізацію Cyberpunk 2077 на даних платформах.

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Автор: Сергій Коршунов