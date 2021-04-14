Ексклюзивний блокбастер вийде на PlayStation 5 вже 30 квітня.

Студія Housemarque опублікувала новий трейлер майбутнього блокбастера Returnal для консолі PlayStation 5. У ролику розробники розповіли про супротивників і босів, з якими зіштовхнуться гравці.

Геймплей Returnal

В Returnal гравці потраплять на планету Атропос, яка кишить монстрами, паразитами і навіть роботами. У кожного ворога в грі буде не лише особливий зовнішній вигляд, але й унікальні атаки, розповіли Housemarque в блозі PlayStation.

"Одним з головних джерел натхнення в роботі над органічними ворогами були біолюмінесцентні мешканці морських глибин. Те, як ці істоти рухаються в глибині, їх довгі щупальця і потойбічне мерехтіння – все це здається величним, прекрасним і нереально моторошним. Для гри ми створили особливу технологію VFX-щупалець, щоб наділити ворогів тією самою хаотичною красою", – розповів креативний директор Housemarque Гаррі Крюгер.

Біолюмінесцентні щупальця ворогів будуть спалахувати яскравіше перед ударом і реагувати на атаку гравця.

Одним з ворогів у грі буде Мікоморф – паразит, що харчується трупами Селени, головної героїні. За сюжетом вона потрапляє в часову петлю, і після загибелі змушена знову й знову повертатися за кілька миттєвостей до аварії на планеті.

Монстр Титанопс небезпечний в ближньому бою. Він може довго переслідувати гравця, стрибками скорочувати дистанцію та завдавати потужних ударів.

Чудовисько Гарголіт нападатиме із засідки, стріляючи залпом снарядів, лазерним променем з хвоста і ударною хвилею. Але і в ближньому бою зможе завдати шкоди щупальцями.

Бос Іксіон матиме в арсеналі кілька видів атак – від повільних залпів снарядами до швидких ударів і самонавідних ракет.

Також розробники підкреслили, що гравцям потрібно буде діяти активно і використовувати весь наявний арсенал зброї та здібностей.

"В архітектурі наших рівнів багато вертикалей, тому вам доведеться постійно змінювати напрямок і безперервно рухатися, щоб не потрапити під смертоносні залпи снарядів і знайти виграшну позицію для розправи над ворогами. Вкрай важливо правильно застосовувати "Ривок". Це не просто зручна функцію для руху в заданому напрямку, але й спосіб без пошкоджень минути снаряди і в останній момент уникнути ударів в ближньому бою – тільки цього необхідний дуже точний розрахунок", – зазначили в Housemarque.

Нагадаємо, що Returnal – це шутер від третьої особи, який поєднує в собі елементи жанрів roguelike та bullet hell. Гру розробила студія Housemarque, яка створила раніше shoot' em up Resogun.

За сюжетом головна героїня Селена потрапляє на планету Атропос. Тут вона застрягне у часовій петлі і буде змушена виживати, борючись з різними ворогами. У гравців в розпорядженні буде 10 видів базової зброї та понад 90 видів модифікацій для них.

Returnal вийде 30 квітня тільки на PlayStation 5.

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Автор: Сергій Коршунов