Розробники порадили ігнорувати людей, яким не подобаються сексуальні уподобання Елой.

Після виходу доповнення Burning Shores до Horizon Forbidden West з'ясувалося, що Елой входить до складу ЛГБТК-спільноти. У добавці реалізована можливість поцілувати дівчину. Користувачі можуть відмовитися від цього, але кожна з відповідей підтверджує сексуальну орієнтацію дівчини. Частині гравців такий підхід розробників з Guerrilla Games не сподобався, і вони закидали Burning Shores негативними відгуками на Metacritic. А нещодавно розробники відповіли на, на їхню думку, "гомофобну" реакцію окремих користувачів.

В інтерв'ю VGC наративний директор Guerrilla Games Бен Маккоу заявив: "Ми любимо, коли [шанувальники] мають конструктивні відгуки про те чи інше. І ми абсолютно щасливі, коли вони кажуть, що їм не подобається те чи інше, що стосується майже будь-якого аспекту гри, про який вони насправді думали. Але коли присутній просто відвертий негатив, мені особисто досить легко відокремитися і зрозуміти, що з таким мисленням я ніколи не зможу змиритися".

Слова Маккоу доповнила провідний сценарист Енні Кітайн. За її словами, почуття Елой до Сейки "все ще правильні", а вибір в епізоді з поцілунком залежить від думки кожного користувача щодо готовності головної героїні до відносин. Однак кожне рішення "обґрунтоване" і вписується в сюжетну концепцію. А щодо "гомофобної" реакції Кітайн заявила, що цю частину аудиторії "досить легко ігнорувати".

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Детальніше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного ладу, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора-Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США і зіткнулася там з новими роботами і погрозами. У другій частині також з'явилася можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

Horizon Forbidden West вийшов 18 лютого 2022 року на PS4 та PS5. Гра отримала 88 балів від критиків і оцінку 8 з 10 від користувачів.

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