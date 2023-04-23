Доповнення Burning Shores до Horizon Forbidden West вийшло лише 19 квітня на PS5, але вже встигло потонути в негативних відгуках. Користувачі влаштували добавці "бомбардування" рецензіями з низькими оцінками з двох причин.
На Metacritic проєкт отримав 81 бал на основі 24 рецензій критиків. А ось рейтинг від гравців становить лише 2,7 бала після 865 думок. Хвилю невдоволення серед аудиторії викликала орієнтація Елой. У Burning Shores з'ясувалося, що героїні подобаються дівчата.
Користувачі можуть завести роман з новою напарницею Сейкою або ж відмовитися. Але в останньому випадку Елой все одно підтверджує свою нетрадиційну орієнтацію. Багатьом гравцям не сподобалося таке рішення розробників з Guerrilla Games і відсутність вибору в цьому аспекті.
Другою причиною став ексклюзивний реліз Burning Shores на PlayStation 5. Horizon Forbidden West доступна і на консолі Sony минулого покоління. А ось доповнення вирішили не випускати на PS4, пояснивши це небажанням йти на компроміси.
У Burning Shores дійсно є машина гігантських розмірів і об'ємні хмари. Реалізувати аналогічні моделі і ефекти на PS4 неможливо. Однак частина користувачів вважають несправедливим, що після придбання Horizon Forbidden West вони не можуть отримати доповнення на тій же платформі.
Детальніше про Horizon Forbidden West
- Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.
- Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного ладу, а господарями планети стали роботизовані тварини.
- Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора-Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США і зіткнулася там з новими роботами і погрозами. У другій частині також з'явилася можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.
- Horizon Forbidden West вийшов 18 лютого 2022 року на PS4 та PS5. Гра отримала 88 балів від критиків і оцінку 8 з 10 від користувачів.