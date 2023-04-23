Одна з них — орієнтація Елой.

Доповнення Burning Shores до Horizon Forbidden West вийшло лише 19 квітня на PS5, але вже встигло потонути в негативних відгуках. Користувачі влаштували добавці "бомбардування" рецензіями з низькими оцінками з двох причин.

На Metacritic проєкт отримав 81 бал на основі 24 рецензій критиків. А ось рейтинг від гравців становить лише 2,7 бала після 865 думок. Хвилю невдоволення серед аудиторії викликала орієнтація Елой. У Burning Shores з'ясувалося, що героїні подобаються дівчата.

Користувачі можуть завести роман з новою напарницею Сейкою або ж відмовитися. Але в останньому випадку Елой все одно підтверджує свою нетрадиційну орієнтацію. Багатьом гравцям не сподобалося таке рішення розробників з Guerrilla Games і відсутність вибору в цьому аспекті.

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Другою причиною став ексклюзивний реліз Burning Shores на PlayStation 5. Horizon Forbidden West доступна і на консолі Sony минулого покоління. А ось доповнення вирішили не випускати на PS4, пояснивши це небажанням йти на компроміси.

У Burning Shores дійсно є машина гігантських розмірів і об'ємні хмари. Реалізувати аналогічні моделі і ефекти на PS4 неможливо. Однак частина користувачів вважають несправедливим, що після придбання Horizon Forbidden West вони не можуть отримати доповнення на тій же платформі.

Детальніше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного ладу, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора-Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США і зіткнулася там з новими роботами і погрозами. У другій частині також з'явилася можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

Horizon Forbidden West вийшов 18 лютого 2022 року на PS4 та PS5. Гра отримала 88 балів від критиків і оцінку 8 з 10 від користувачів.

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