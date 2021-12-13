Якщо гру анонсують найближчим часом, то її якість буде під великим питанням.

GTA 6 — це справжній феномен. Гру ще навіть не анонсували, але ніхто не сумнівається в її розробці. Все завдяки інсайдерам, які по крихтах зливають інформацію про проект в Мережу. Нещодавно користувачі отримали чергову порцію деталей. Цього разу — про процес розробки Grand Theft Auto 6. Він проходить хаотично, і якщо Take-Two Interactive анонсує гру найближчим часом, то варто починати переживати за її якість.

Інформацією поділитився користувач під псевдонімом AccNgt. Раніше він не встиг зарекомендувати себе в якості перевіреного інсайдера. Однак до The Game Awards 2021 ентузіаст опублікував скріншот з трейлера Star Wars Eclipse і деталі про проект, які потім підтвердилися. Це означає, що у AccNgt все ж є зв'язки в індустрії.

В заяві інформатора сказано: "Деякі люди не усвідомлюють, наскільки хаотично проходить розробка [GTA 6]. Я дійсно думаю, що багато людей розчаруються в окремих аспектах (звичайно, не в графіці). Якщо гра буде анонсована в цьому році або на початку 2022-го, ми дійсно можемо починати хвилюватися".

Rockstar Games і Take-Two Interactive традиційно проігнорували повідомлення AccNgt і ніяк на нього не відреагували.

Що відомо про GTA 6

Згідно з заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті. Одним з головних героїв стане дівчина.

На старті GTA 6 буде помірковано масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень.

Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Автор: Назар Степорук