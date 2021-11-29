Всьому виною зміни в соціумі.

Grand Theft Auto 6 ще навіть офіційно не анонсували, а її вже активно обговорюють. Нещодавно думками про шосту частину знаменитої серії поділився співзасновник Rockstar Games Джеймі Кінг. На думку колишнього керівника, його студія може врахувати зміни в суспільстві і зробити GTA 6 не такою, як попередні ігри у франшизі.

Побоюваннями щодо Grand Theft Auto 6 Джеймі Кінг поділився в інтерв'ю з автором YouTube-каналу Killazspain. Він заявив, що в шостій частині з певною часткою ймовірності зміняться тон і настрій. Причина цього криється в соціальних пертурбаціях. Реакція світової спільноти на конкретні проблеми і жарти стала іншою, більш різкою. І якщо Rockstar Games збирається це враховувати, то вона знизить градус сатири і чорного гумору в Grand Theft Auto 6.

На думку Джеймі Кінга, це зробить її "не такою гострою і веселою", як попередні частини серії. Правда, тут важливо відзначити, що колишній керівник поділився власною думкою. Rockstar на неї ніяк не відреагувала.

Що відомо про GTA 6

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті. Одним з головних героїв стане дівчина.

На старті GTA 6 буде помірковано масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень.

Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Автор: Назар Степорук