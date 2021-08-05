Придбати мультиплеер окремо від основної сюжетної кампанії можна буде з 3 вересня.

З третього вересня багатокористувацький режим для Ghost of Tsushima під назвою Legends можна буде придбати окремо від основної гри. Коштувати мультиплеєр буде 20 євро.

Про це в блозі PlayStation розповів старший геймдизайнер студії Sucker Punch Productions Даррен Бріджес.

"Для тих, хто ще не володіє Ghost of Tsushima, але хоче спробувати Legends, починаючи з 3 вересня ми дамо можливість придбати Legends окремо від основної сюжетної кампанії з Джіном Сакаєм в головній ролі", – зазначив розробник.

Покупці Legends зможуть надалі придбати окремо сюжетний режим Ghost of Tsushima.

Також з 3 вересня Ghost of Tsushima: Legends отримає оновлення, яке додасть новий режим Rivals. У ньому дві команди по 2 людини битимуться за перемогу над хвилями ворогів. З кожним переможеним супротивником гравці будуть збирати певний ресурс, який можна використовувати, щоб нашкодити іншій команді.

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Починаючи з 10 вересня і по 1 жовтня, розробники будуть щотижня оновлювати Ghost of Tsushima: Legends, додаючи у гру новий контент, включаючи мапи та випробування, натхненні доповненням "Острів Ікі".

Нагадаємо, що багатокористувацький режим для Ghost of Tsushima під назвою Legends вийшов 16 жовтня 2020 року, через три місяці після релізу основної гри. Мультиплеєр "Привида Цусіми" отримав окрему невелику сюжетну кампанію, розраховану на проходження в команді з двох осіб, а також безліч інших кооперативних режимів.

Трейлер Ghost of Tsushima: Legends

Коротко про Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima – це пригодницький екшн у відкритому світі від студії Sucker Punch. Дії гри розгортаються у 1274 році, під час першого монгольського вторгнення в Японію, коли острів Цусіма був захоплений монгольською імперією.

Головний герой, самурай на ім'я Джін, вирішує боротися з монголами незвичайними методами. Гра вийшла 17 липня 2020 року ексклюзивно на PlayStation 4.

На агрегаторі рецензій Metacritic екшн Ghost of Tsushima отримав 83 бали від преси та 9,3 бала від гравців на основі більш ніж 15 тисяч користувальницьких відгуків.

Автор: Сергій Коршунов