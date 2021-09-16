Нова дата релізу майбутнього шутера – 19 листопада.

Студія DICE оголосила про перенесення релізу шутера Battlefield 2042. Дату виходу зрушили з 22 жовтня на 19 листопада.

Спочатку розробники планували, що команди з розробки повернуться до студії перед виходом гри. Однак через пандемію, їм доводиться працювати віддалено, що впливає на темпи виробництва, повідомив голова DICE Оскар Габріельсон.

Він також подякував гравцям за терпіння і підтримку.

"Ваш ентузіазм дуже надихає. Ми віримо в гру, яку створюємо, і дякуємо вам за терпіння", – написав Габріельсон.

Крім того, 15 жовтня студія планувала відкрити ранній доступ до Battlefield 2042 тим, хто придбає розширене видання шутера. Але тепер, після перенесення релізу, невідомо, чи буде змінена й дата раннього доступу. Розробники на цей момент не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, що над грою працюють відразу чотири студії – DICE, DICE LA, EA Gothenburg та Criterion. Нову частину Battlefield планують випустити на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 та PS5.

Трейлер Battlefield 2042

Battlefield 2042 буде без сюжетної кампанії. Натомість в майбутній грі буде багато різноманітних режимів для мультиплеєра. Найцікавіший з них – це "Портал". До нього увійдуть 7 мап з Battlefield 2042, а також 6 мап з ранніх частин франшизи, таких як Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 та Battlefield 3. Тут гравці отримають можливість поєднувати елементи різних епох на одній локації, включаючи різні види зброї та техніки.

Автор: Сергій Коршунов