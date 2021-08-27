Користувачі також зможуть придбати повне видання шутера за знижкою у 90%.

В магазині цифрової дистрибуції Steam стартували безкоштовні вихідні для шутера Battlefield V. Всі бажаючі можуть випробувати гру до 29 серпня.

Також в межах акції користувачі можуть придбати Battlefield V Definitive Edition за зниженою на 90% ціною. Знижка протримається до 8 вересня.

Трейлер Battlefield V

Детальніше про Battlefield V

Сюжет шутера Battlefield V розбитий на невеликі глави, які розповідають історії простих людей, які потрапили в суворі бої Другої світової війни.

У грі представлено кілька нових багатокористувацьких режимів, а мультиплеєр підтримує до 64 гравців.

Нагадаємо, що раніше видавець Electronic Arts анонсував Battlefield 2042 – нову частину франшизи. Майбутній шутер вийде без сюжетної кампанії, але отримає багато різноманітних режимів для мультиплеєра. Найцікавіший з них – це "Портал". До нього увійдуть 7 мап з Battlefield 2042, а також 6 мап з ранніх частин франшизи, таких як Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 та Battlefield 3. Тут гравці отримають можливість поєднувати елементи різних епох на одній локації, включно з різними видами зброї і техніки.

Реліз Battlefield 2042 відбудеться 22 жовтня.

Автор: Сергій Коршунов