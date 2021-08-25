Акція стартує 26 серпня о 20:00 за київським часом.

Завтра, 26 серпня, в магазині цифрової дистрибуції Steam почнеться безкоштовна роздача шутера Battlefield V. Акція розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Про це стало відомо на сайті Steamdb. Видавець Electronic Arts наразі ніяк не підтвердив цю інформацію.

Трейлер Battlefield V

Детальніше про Battlefield V

Сюжет шутера Battlefield V розбитий на невеликі глави, які розповідають історії простих людей, які потрапили в суворі бої Другої світової війни.

У грі представлено кілька нових багатокористувацьких режимів, а мультиплеєр підтримує до 64 гравців.

Нагадаємо, раніше видавець EA анонсував Battlefield 2042 – нову частину франшизи, яка позбулася сюжетної кампанії на користь різноманітних багатокористувацьких режимів. Найпримітніший з них – це "Портал". До нього увійдуть 7 мап з Battlefield 2042, а також 6 мап з ранніх частин, серед яких Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 та Battlefield 3. Тут гравці отримають можливість поєднувати елементи різних епох на одній локації, включаючи різні види зброї та техніки.

Реліз Battlefield 2042 відбудеться 22 жовтня.

Автор: Сергій Коршунов