Halo Infinite вийде 8 грудня на ПК та консолі Xbox / фото 343 Industries

Студія 343 Industries оголосила розклад бета-тестування багатокористувацького режиму майбутнього шутера Halo Infinite. З 24 по 27 вересня користувачі будуть битися на аренах у форматі 4x4, а з 1 по 4 жовтня в мультиплеєрі будуть проходити битви 12x12 осіб.

Як повідомили розробники, підбір гравців буде відбуватися кожен день, але лише у конкретний проміжок часу. Хоч це і скоротить безпосереднє перебування в грі для самих користувачів, але так студія планує протестувати сервера, і підготувати їх до релізу.

24 вересня гравці зможуть завантажити клієнт Halo Infinite, і отримати доступ до тренувального режиму та стрільбища.

  • Під час першого етапу, з 24 по 27 вересня, доступ до матчів розробники відкриватимуть з 03:00 до 07:00 та з 20:00 до 00:00 за київським часом.
  • Такий же розклад буде й у другого етапу тестування, яке пройде з 1 по 4 жовтня. Завершиться бета-тест мультиплеєра 4 жовтня о 20:00 за Києвом. Після закінчення розробники проведуть опитування серед учасників.

22 вересня розробники проведуть трансляцію, на якій покажуть геймплей мультиплеєрного режиму Big Team Battle (12x12 гравців).

Halo Infinite геймплейний трейлер

Нагадаємо, перший сезон мультиплеєра Halo Infinite вийде одночасно з самою грою – 8 грудня 2021 року. Шутер вийде на ПК, Xbox One та Xbox Series X/S. багатокористувацький режим буде безкоштовним.

Автор: Сергій Коршунов