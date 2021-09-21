Доступ до багатокористувацького режиму гри будуть давати лише у певні години.

Студія 343 Industries оголосила розклад бета-тестування багатокористувацького режиму майбутнього шутера Halo Infinite. З 24 по 27 вересня користувачі будуть битися на аренах у форматі 4x4, а з 1 по 4 жовтня в мультиплеєрі будуть проходити битви 12x12 осіб.

Як повідомили розробники, підбір гравців буде відбуватися кожен день, але лише у конкретний проміжок часу. Хоч це і скоротить безпосереднє перебування в грі для самих користувачів, але так студія планує протестувати сервера, і підготувати їх до релізу.

24 вересня гравці зможуть завантажити клієнт Halo Infinite, і отримати доступ до тренувального режиму та стрільбища.

Під час першого етапу, з 24 по 27 вересня, доступ до матчів розробники відкриватимуть з 03:00 до 07:00 та з 20:00 до 00:00 за київським часом.

Такий же розклад буде й у другого етапу тестування, яке пройде з 1 по 4 жовтня. Завершиться бета-тест мультиплеєра 4 жовтня о 20:00 за Києвом. Після закінчення розробники проведуть опитування серед учасників.

22 вересня розробники проведуть трансляцію, на якій покажуть геймплей мультиплеєрного режиму Big Team Battle (12x12 гравців).

Halo Infinite – геймплейний трейлер

Нагадаємо, перший сезон мультиплеєра Halo Infinite вийде одночасно з самою грою – 8 грудня 2021 року. Шутер вийде на ПК, Xbox One та Xbox Series X/S. багатокористувацький режим буде безкоштовним.

Автор: Сергій Коршунов