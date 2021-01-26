Рольовий екшен Biomutant / фото THQ Nordic
Рольовий екшен Biomutant, який анонсували ще три роки тому, нарешті отримав дату релізу. Гра вийде на PlayStation 4, Xbox One та ПК навесні – 25 травня.
Про це розробники зі студії Experiment 101 повідомили в Твіттері.
Своєю чергою компанія THQ Nordic розкрила подробиці колекційного видання Biomutant. До нього увійде сама гра, стілбук, велика діорама, килимок для мишки, саундтрек і багато іншого.
Вміст колекційного видання гри / фото THQ Nordic
Biomutant Atomic Edition обійдеться недешево – $400. Скільки буде коштувати сама гра – розробники повідомлять пізніше.
Трейлер Biomutant
Подробиці Biomutant
- Biomutant – це постапокаліптичний рольовий екшен у відкритому світі, де живуть мутовані тварини. Тут "чума" отруює землю і Древо Життя гине. Племена роздрібнені та розсіяні. Гравцеві доведеться зіграти ключову роль в історії цього світу.
- Місцеві пустки, мережі підземних тунелів, гори і береги таємничих архіпелагів можна досліджувати пішки, на гідроциклі, повітряній кулі або верхи на одній з унікальних місцевих тварин.
- Далеко не всі істоти у грі будуть доброзичливими. Так що битися доведеться часто. А унікальна бойова система дозволить гравцеві комбінувати прийоми ближнього бою, стрілянину і особливі здібності.
- У грі можна змінити ДНК свого персонажа, а, отже, і його зовнішній вигляд. Зміни вплинуть на характеристики героя, а забруднення навколишнього середовища призведуть до нових мутацій.
- Якщо ж персонаж піддасться радіоактивному опроміненню в бункерах, що залишилися від старого світу, то він зможе відкрити нові можливості свого розуму, так звані псі-сили: телекінез, левітацію та багато інших.
- У Biomutant є кастомізація. Можна комбінувати різні деталі, щоб отримати унікальне одноручну та дворучну зброю. Крім того, в арсеналі користувача будуть револьвери, гвинтівки, дробовики з бензопилою і контейнери з біоактивною рідиною.
- З допоміжних гаджетів можна зібрати, наприклад, біонічні крила або реактивний ранець.