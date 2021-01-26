Реліз гри відбудеться на PlayStation 4, Xbox One та ПК.

Рольовий екшен Biomutant, який анонсували ще три роки тому, нарешті отримав дату релізу. Гра вийде на PlayStation 4, Xbox One та ПК навесні – 25 травня.

Про це розробники зі студії Experiment 101 повідомили в Твіттері.

Своєю чергою компанія THQ Nordic розкрила подробиці колекційного видання Biomutant. До нього увійде сама гра, стілбук, велика діорама, килимок для мишки, саундтрек і багато іншого.

Biomutant Atomic Edition обійдеться недешево – $400. Скільки буде коштувати сама гра – розробники повідомлять пізніше.

Трейлер Biomutant

Подробиці Biomutant

Biomutant – це постапокаліптичний рольовий екшен у відкритому світі, де живуть мутовані тварини. Тут "чума" отруює землю і Древо Життя гине. Племена роздрібнені та розсіяні. Гравцеві доведеться зіграти ключову роль в історії цього світу.

Місцеві пустки, мережі підземних тунелів, гори і береги таємничих архіпелагів можна досліджувати пішки, на гідроциклі, повітряній кулі або верхи на одній з унікальних місцевих тварин.

Далеко не всі істоти у грі будуть доброзичливими. Так що битися доведеться часто. А унікальна бойова система дозволить гравцеві комбінувати прийоми ближнього бою, стрілянину і особливі здібності.

У грі можна змінити ДНК свого персонажа, а, отже, і його зовнішній вигляд. Зміни вплинуть на характеристики героя, а забруднення навколишнього середовища призведуть до нових мутацій.

Якщо ж персонаж піддасться радіоактивному опроміненню в бункерах, що залишилися від старого світу, то він зможе відкрити нові можливості свого розуму, так звані псі-сили: телекінез, левітацію та багато інших.

У Biomutant є кастомізація. Можна комбінувати різні деталі, щоб отримати унікальне одноручну та дворучну зброю. Крім того, в арсеналі користувача будуть револьвери, гвинтівки, дробовики з бензопилою і контейнери з біоактивною рідиною.

З допоміжних гаджетів можна зібрати, наприклад, біонічні крила або реактивний ранець.

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Автор: Сергій Коршунов