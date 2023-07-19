Шутер з'явиться на ПК в сервісі 10 серпня, інші ігри теж колись будуть, але не всі, заявили в компанії.

Компанія Blizzard через десятиліття наважилася вперше в історії випустити свої ігри на ПК-платформі Steam, цифровому магазині Valve.

Інформація про це з'явилася на офіційному сайті студії. Дебютом стане мультиплеєрний шутер Overwatch 2 - реліз гри на новому майданчику відбудеться вже 10 серпня. При цьому в оголошенні Blizzard вказали, що в Steam вийдуть поки що окремі ігри, причому повний списох тих, які будуть відправлені, поки не називаються. Глава Blizzard Майк Ібарра повідомив, що радий співпрацювати з Valve, проте компанія не має наміру відмовлятися від власного лаунчер, і він залишиться основним.

Тим, хто захоче спробувати Overwatch 2 в Steam, доведеться прив'язати свій стим-аккаунт до Battle.net. Водночас з релізом в грі з'явиться оновлення під назвою Invasion, яке додасть PvE-місії. Вони будуть продаватися окремо за ціною $15-40 в залежності від набору. Сама Overwatch 2 буде умовно-безкоштовною. Також у гри буде свій список досягнень, а гравці зможуть відправляти запрошення друзям, вибираючи зі списку. Сторінка гри вже з'явилася в Steam, де її можна додати в "бажане".

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Раніше стало відомо, що Activision Blizzard перестала випускати нові Call of Duty в Steam з 2018 року, вважаючи за краще зробити ПК-версію Black Ops 4 ексклюзивом Battle.net, однак з випуском нової Modern Warfare 2 минулої осені серія повернулася. На думку юристів Microsoft, експеримент закінчився "оглушливим провалом", так як число щомісячних активних користувачів Battle.net з 2018 по 2022 рік практично не зростало. У той же час щомісячна аудиторія Steam зросла майже в два рази - з 67 млн користувачів в 2017 році до 132 млн до кінця 2021-го, хоча у гравців в сервісі Valve не було доступу до нових Call of Duty.

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