Автор YouTube-каналу" неважливо хто " повідомив про підготовку до виходу першої частини S.T.A.L.K.E.R. на консолях.

Автор YouTube-каналу "Неважливо, Хто" з Росії ополчився на українську студію GSC Game World через її позицію щодо війни. Команда відразу засудила повномасштабне вторгнення, а трохи пізніше зняла свої ігри з продажу в РФ. Через це згаданий блогер почав зливати різноманітну секретну інформацію. Він багато розповідав про S.T.A.L.K.E.R. 2, а в нещодавньому витоку повідомив про консольні версії минулих частин серії.

Важливо відзначити: відомості "Неважливо, Хто" можуть виявитися звичайними чутками. GSC поки ніяк не відреагувала на публікацію секретної інформації, а до офіційного підтвердження до зливу краще ставитися зі скепсисом.

"Ми знаємо, що крім S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl у GSC Game World є якийсь "проект без назви". Про нього колись мимохідь згадувалося щось з розряду "ось у нас не тільки друга частина в планах", але ніяких подробиць не було. Тільки, це — не ремейк, а консольний порт [S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl]! Зроблений він так само на X-Ray Engine, тільки сильно модифікованому. Саме для консольного порту шукали людей, знайомих з цим рушієм, пару років тому", — заявив блогер.

За словами "Неважливо, Хто", збірку гри для PlayStation і Xbox він отримав від розробників, які співпрацювали з GSC і вирішили помститися студії за її патріотичну позицію.

Консольні версії S.T.A.L.K.E.R.: що відомо

Українські розробники нібито планують портувати не тільки Shadow of Chernobyl, але і Clear Sky разом з Call of Pripyat. Дати релізу поки не називаються.

Як повідомив блогер, гру адаптували під геймпад, змінили інвентар і застосування кишенькового комп'ютера. Будуть і геймплейні нововведення, але про них автор витоку нічого не повідомив.

Найімовірніше, інформація від "Неважливо, Хто" підтвердиться. У середині жовтня генеральний директор GSC Євген Григорович вказав у профілі на LinkedIn, що студія працює над поки не анонсованим проектом. Це цілком може бути консольна версія Shadow of Chernobyl.

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