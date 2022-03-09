Громадяни РФ все ніяк не хочуть визнавати, що вони стали ізгоями.

Вітчизняна студія GSC Game World різко засудила вторгнення Російської Федерації в суверенну Україну ще в перший день війни. Потім компанія пішла на ще більш жорсткий і правильний крок: вона перестала продавати свою продукцію в РФ. Тобто серія S.T.A.L.K.E.R. більше недоступна громадянам країни-агресора. Про майбутній сиквел, розробку якого довелося зупинити, вони теж можуть забути. А це була одна з найбільш очікуваних ігор в РФ. Росіяни розлютилися через рішення GSC і почали занижувати оцінки S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl та іншим частинам серії в Steam.

Бомбардування негативними відгуками вийшло не дуже успішним. По-перше, в сервісі Valve давно діє захист від масового виставлення негативних оцінок. Якщо їх збирається занадто багато за короткий період і без явної причини, то такі користувацькі рецензії просто приховуються.

По-друге, багато українців і жителів інших країн відповіли росіянам. Вони почали ставити позитивні оцінки проектам GSC і хвалити студію за її патріотичну позицію.

А по-третє, геймери з РФ виявилися не особливо згуртованими. Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat і Clear Sky отримали всього лиш від 50 до 100 негативних відгуків. Напевно, росіяни навіть тут не здатні діяти спільно.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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