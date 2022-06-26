Як мінімум частина провини лежить не на CD Projekt RED.

На релізі Cyberpunk 2077 піддалася колосальній критиці. Користувачі лаяли гру за баги, оптимізацію, вильоти та інші технічні недоліки. Особливо сильно обурювалися власники базових PS4 і Xbox One, адже на цих консолях якість проекту було дуже низькою. CD Projekt RED довелося визнати недоліки і виступити з вибаченнями перед спільнотою. Однак нещодавно з'ясувалося, що як мінімум частина провини може лежати не на польській студії.

Автор YouTube-каналу Upper Echelon Gamers провів розслідування і отримав доступ до 72-сторінкового документа з інформацією про Quantic Lab. Це команда, яка відповідала за контроль якості Cyberpunk 2077.

Згідно зі свіжими даними, компанія перебільшила кількість співробітників у своєму штаті. У складі Quantic Lab працюють переважно молодші фахівці без великого досвіду в тестуванні ігор. Однак інформацію про своїх працівників студія теж прикрасила.

А ще однією важливою проблемою стала внутрішня політика компанії. Quantic Lab встановила квоти на кількість знайдених помилок за день для своїх співробітників. В результаті тестувальники надсилали CDPR звіти про вигадані недоліки, а не займалися пошуком реальних проблем.

Документ, який опинився в руках Upper Echelon Gamers, виглядає масштабним і детальним. Він включає виробничі графіки та різноманітні внутрішні дані. Малоймовірно, що такий об'ємний звіт могли сфабрикувати заради звинувачення Quantic Lab.

Більше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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