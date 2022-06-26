На релізі Cyberpunk 2077 піддалася колосальній критиці. Користувачі лаяли гру за баги, оптимізацію, вильоти та інші технічні недоліки. Особливо сильно обурювалися власники базових PS4 і Xbox One, адже на цих консолях якість проекту було дуже низькою. CD Projekt RED довелося визнати недоліки і виступити з вибаченнями перед спільнотою. Однак нещодавно з'ясувалося, що як мінімум частина провини може лежати не на польській студії.
Автор YouTube-каналу Upper Echelon Gamers провів розслідування і отримав доступ до 72-сторінкового документа з інформацією про Quantic Lab. Це команда, яка відповідала за контроль якості Cyberpunk 2077.
Згідно зі свіжими даними, компанія перебільшила кількість співробітників у своєму штаті. У складі Quantic Lab працюють переважно молодші фахівці без великого досвіду в тестуванні ігор. Однак інформацію про своїх працівників студія теж прикрасила.
А ще однією важливою проблемою стала внутрішня політика компанії. Quantic Lab встановила квоти на кількість знайдених помилок за день для своїх співробітників. В результаті тестувальники надсилали CDPR звіти про вигадані недоліки, а не займалися пошуком реальних проблем.
Документ, який опинився в руках Upper Echelon Gamers, виглядає масштабним і детальним. Він включає виробничі графіки та різноманітні внутрішні дані. Малоймовірно, що такий об'ємний звіт могли сфабрикувати заради звинувачення Quantic Lab.
Більше про Cyberpunk 2077
- У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.
- Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.
- Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.