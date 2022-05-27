Гравців чекає розширена версія району "Пасифіка".

Нові персонажі, розширена версія району "Пасифіка" і вплив на одну з кінцівок — ось що запропонує перше сюжетне доповнення до Cyberpunk 2077. Користувачів також чекає багато завдань і випадкових подій.

Інформація про це з'явилася на Reddit. Відвідувач форуму під псевдонімом Nihas0 виклав файли, які нібито взяті з майбутньої добавки. У них присутні діалоги і опис окремих сцен.

Якщо вірити опублікованим даним, то сюжетне доповнення включає шість основних завдань і сім великих побічних квестів. Добавка також відзначиться безліччю дрібних другорядних місій і випадкових подій. В історії одна з центральних ролей відведена дівчині на ім'я Songbird, якої раніше не було в Cyberpunk 2077. При цьому її ім'я фігурувало в коді і вирізаних файлах.

Місцем дії доповнення стане розширена версія "Пасифіки". Район обзаведеться кількома новими локаціями. Ще один цікавий момент — вплив DLC на кінцівки оригінальної гри. Якщо пройти добавку, то фінал за "Арасаку" за участю Ханако буде більш масштабним.

Західні журналісти, які ретельно вивчили злиті файли, помітили, що в них майже не згадується Джонні Сільверхенд. Або репліки з героєм не потрапили в витік, або він не бере участі в доповненні.

Детальніше про першу сюжетну добавку до Cyberpunk 2077

Офіційні подробиці сюжету і геймплея DLC поки не надходили. CD Projekt RED планує розпочати рекламну кампанію проекту у другій половині 2022 року. Тобто під час літніх ігрових презентацій користувачам можуть представити дебютний трейлер.

Доповнення до Cyberpunk 2077 стане останнім релізом CDPR на своєму пропрієтарному рушії REDEngine. Далі студія повністю перейде на Unreal Engine 5.

Добавку планують випустити в 2023 році, проте точні терміни поки не називаються.

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