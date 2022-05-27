Нові персонажі, розширена версія району "Пасифіка" і вплив на одну з кінцівок — ось що запропонує перше сюжетне доповнення до Cyberpunk 2077. Користувачів також чекає багато завдань і випадкових подій.
Інформація про це з'явилася на Reddit. Відвідувач форуму під псевдонімом Nihas0 виклав файли, які нібито взяті з майбутньої добавки. У них присутні діалоги і опис окремих сцен.
Якщо вірити опублікованим даним, то сюжетне доповнення включає шість основних завдань і сім великих побічних квестів. Добавка також відзначиться безліччю дрібних другорядних місій і випадкових подій. В історії одна з центральних ролей відведена дівчині на ім'я Songbird, якої раніше не було в Cyberpunk 2077. При цьому її ім'я фігурувало в коді і вирізаних файлах.
Місцем дії доповнення стане розширена версія "Пасифіки". Район обзаведеться кількома новими локаціями. Ще один цікавий момент — вплив DLC на кінцівки оригінальної гри. Якщо пройти добавку, то фінал за "Арасаку" за участю Ханако буде більш масштабним.
Західні журналісти, які ретельно вивчили злиті файли, помітили, що в них майже не згадується Джонні Сільверхенд. Або репліки з героєм не потрапили в витік, або він не бере участі в доповненні.
Детальніше про першу сюжетну добавку до Cyberpunk 2077
- Офіційні подробиці сюжету і геймплея DLC поки не надходили. CD Projekt RED планує розпочати рекламну кампанію проекту у другій половині 2022 року. Тобто під час літніх ігрових презентацій користувачам можуть представити дебютний трейлер.
- Доповнення до Cyberpunk 2077 стане останнім релізом CDPR на своєму пропрієтарному рушії REDEngine. Далі студія повністю перейде на Unreal Engine 5.
- Добавку планують випустити в 2023 році, проте точні терміни поки не називаються.