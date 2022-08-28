Виявляється, противники поводяться на межі читерства.

В екшен-RPG FromSoftware вороги володіють однією дратівливою особливістю: вони дуже жваво реагують на певні дії користувачів. Наприклад, як тільки гравець хоче полікуватися або застосувати заклинання, вони одразу переходять в атаку. Elden Ring у цьому плані перевершує своїх попередників, і в цьому вже встигли переконатися мільйони фанатів. Чому вороги в проекті так поводяться, вирішила з'ясувати автор YouTube-каналу Zullie the Witch. Блогерка провела дослідження і поділилася своїми спостереженнями.

Окремі користувачі називали ворогів в Elden Ring читерами. На думку частини спільноти, противники володіють "зчитуванням введення". Тобто реагують на дію гравця, як тільки він натисне певну клавішу, наприклад, для застосування фляги. Однак Zullie the Witch спростувала цю теорію, щоправда, фанатів Elden Ring вона все одно не порадувала.

Згідно з дослідженням блогерки, противники в екшен-RPG FromSoftware реагують на включення відповідної анімації. Як тільки персонаж починає діставати флягу або чаклувати заклинання, вороги отримують команду агресивно атакувати. Це не "зчитування введення", але схожа система. Різниця лише в одному — реакції на послідовність дій. Наприклад, якщо ухилитися, а потім полікуватися, то противник буде трохи довше зчитувати вхідну інформацію і не відразу кинеться в атаку.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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