Виявляється, противник використовує дуже небезпечну їздову тварину.

Elden Ring, як і всі попередні ігри FromSoftware, наповнена секретами. Наприклад, на початку серпня один з користувачів придумав, як спуститися під Дерево Ерд. У цьому місці він знайшов відразу декількох босів в застиглому вигляді. А нещодавно відвідувач форуму Reddit під псевдонімом lexblauvelt розкрив іншу таємницю. Він виявив цікаву особливість противника під назвою Мечниця-нокс.

Як показано у ролику нижче, йдеться про конкретний підвид ворога. Ця "дама" їздить верхи на гігантській мурасі. Знайти її можна, наприклад, на локації Нокстелла, Вічне місто.

Ентузіаст натрапив на ворога і вступив з ним у бій. В процесі сутички lexblauvelt вдалося скинути Мечницю-нокс з мурахи. Після цього сталося дещо несподіване — велика комаха накинулася на свою вершницю. Спочатку виникло враження, що вона буде атакувати гравця. Однак мураха розвернулася і напала на Мечницю-нокс. Комаха підняло вершницю в повітря і проткнула її, віднявши рештки здоров'я.

На Reddit припустили, що мурахи використовуються ноксами в якості маріонеток. І коли вони звільняються, то атакують своїх колишніх володарів.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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