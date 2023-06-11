Ролик зачіпає всі аспекти гри.

Вагому частину шоу Xbox присвятили Starfield — очікуваній екшен-RPG від Bethesda Game Studios, відомій за легендарною The Elder Scrolls V: Skyrim. Глядачам показали трейлер, а потім 50 хвилин геймплея з коментарями провідних розробників.

У першому ролику спочатку показали безкрайній космос і безліч барвистих локацій. А потім почалися геймплейні кадри з перестрілками, спілкуванням з персонажами, дослідженням планет, використанням гаджетів і пошуком екіпіровки. На відео також згадується головна сюжетна мета — пошук загадкових артефактів у складі організації "Сузір'я". Саме цим користувачі будуть займатися в Starfield.

Однак трейлер був лише розігрівом перед основною 50-хвилинною презентацією гри. У ній торкнулися всіх аспектів майбутньої екшен-RPG — від створення персонажа та оповіді до квестів і подорожей різними планетами.

Основна інформація з демонстрації Starfield

Bethesda змогла створити безліч деталізованих світів завдяки новим технологіям. Кожну з планет користувачі вільні вивчати. Вони будуть наповнені ресурсами, унікальною флорою і фауною.

Окремо розробники згадали про технічну частину. Реалізовано нові анімації і унікальне освітлення для всіх планет, яке моделюється з урахуванням їх особливостей.

Starfield наповнена випадковими подіями. Наприклад, в демонстрації показано, як головний герой натрапив на ворожу базу в ході вивчення місцевості.

З планети на корабель можна телепортуватися за допомогою швидкого переміщення, а потім почати подорож в космосі.

На борту зорельота реалізовано вільне переміщення. Це дозволить в будь-який момент спілкуватися з командою або використовувати різні функції корабля, наприклад, створювати предмети на верстаті.

Переміщення в космосі безшовне — ніяких завантажувальних екранів.

Є детальний редактор персонажів. Сюди входить і вибір біографії з рисами характеру, які дають певні бонуси і накладають штрафи.

На більшості планет є будівництво аванпостів для збору ресурсів або в якості баз відпочинку.

Окремий фрагмент презентації присвячено інтерфейсу. Розробники хотіли зробити його максимально зручним і ретельно продумували розташування всіх вікон і кнопок.

Сюжет починається з прибуття головного героя в Атлантик-Сіті. Це найбільше місто в історії ігор Bethesda. Тут протагоніста помітила організація "Сузір'я" через його зв'язок з таємничими артефактами.

Прокачування включає п'ять дерев навичок. Кожна здатність має чотири ранги, які відкриваються при проходженні додаткових випробувань. Вміння дозволять створити унікального персонажа.

Є навички, що відповідають за дипломатію, скритність, застосування реактивного ранця, різноманітні бойові стилі і навіть управління інопланетними істотами.

Bethesda створила безліч варіантів взаємодії з кораблем. Крім покупки зорельота, можна налаштовувати зовнішній вигляд і екстер'єр, формувати команду, щоб потім розвивати відносини з компаньйонами. Романи теж присутні, як одна з опцій.

У соратників є свої ланцюжки завдань. Кожен з союзників буде давати бонуси головному герою.

Під час космічних битв знадобиться стежити за різними показниками і застосовувати системи свого зорельота в залежності від ситуації. Тобто битви не будуть зводитися до принципу "цілься і стріляй".

Ворожі судна можна як грабувати, так і захоплювати повністю.

Наземна бойова система буде відрізнятися від попередніх ігор Bethesda. У боях підвищили динаміку і швидкість, що добре помітно на окремих кадрах.

В системі створення предметів предостатньо різноманітності. Користувачі зможуть крафтити не тільки зброю всіх видів, але і модифікації для них.

Starfield вийде 6 вересня на ПК, Xbox Series X і Series. Гра з першого дня буде доступна на Xbox Game Pass.

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