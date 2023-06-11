Вагому частину шоу Xbox присвятили Starfield — очікуваній екшен-RPG від Bethesda Game Studios, відомій за легендарною The Elder Scrolls V: Skyrim. Глядачам показали трейлер, а потім 50 хвилин геймплея з коментарями провідних розробників.
У першому ролику спочатку показали безкрайній космос і безліч барвистих локацій. А потім почалися геймплейні кадри з перестрілками, спілкуванням з персонажами, дослідженням планет, використанням гаджетів і пошуком екіпіровки. На відео також згадується головна сюжетна мета — пошук загадкових артефактів у складі організації "Сузір'я". Саме цим користувачі будуть займатися в Starfield.
Однак трейлер був лише розігрівом перед основною 50-хвилинною презентацією гри. У ній торкнулися всіх аспектів майбутньої екшен-RPG — від створення персонажа та оповіді до квестів і подорожей різними планетами.
Основна інформація з демонстрації Starfield
- Bethesda змогла створити безліч деталізованих світів завдяки новим технологіям. Кожну з планет користувачі вільні вивчати. Вони будуть наповнені ресурсами, унікальною флорою і фауною.
- Окремо розробники згадали про технічну частину. Реалізовано нові анімації і унікальне освітлення для всіх планет, яке моделюється з урахуванням їх особливостей.
- Starfield наповнена випадковими подіями. Наприклад, в демонстрації показано, як головний герой натрапив на ворожу базу в ході вивчення місцевості.
- З планети на корабель можна телепортуватися за допомогою швидкого переміщення, а потім почати подорож в космосі.
- На борту зорельота реалізовано вільне переміщення. Це дозволить в будь-який момент спілкуватися з командою або використовувати різні функції корабля, наприклад, створювати предмети на верстаті.
- Переміщення в космосі безшовне — ніяких завантажувальних екранів.
- Є детальний редактор персонажів. Сюди входить і вибір біографії з рисами характеру, які дають певні бонуси і накладають штрафи.
- На більшості планет є будівництво аванпостів для збору ресурсів або в якості баз відпочинку.
- Окремий фрагмент презентації присвячено інтерфейсу. Розробники хотіли зробити його максимально зручним і ретельно продумували розташування всіх вікон і кнопок.
- Сюжет починається з прибуття головного героя в Атлантик-Сіті. Це найбільше місто в історії ігор Bethesda. Тут протагоніста помітила організація "Сузір'я" через його зв'язок з таємничими артефактами.
- Прокачування включає п'ять дерев навичок. Кожна здатність має чотири ранги, які відкриваються при проходженні додаткових випробувань. Вміння дозволять створити унікального персонажа.
- Є навички, що відповідають за дипломатію, скритність, застосування реактивного ранця, різноманітні бойові стилі і навіть управління інопланетними істотами.
- Bethesda створила безліч варіантів взаємодії з кораблем. Крім покупки зорельота, можна налаштовувати зовнішній вигляд і екстер'єр, формувати команду, щоб потім розвивати відносини з компаньйонами. Романи теж присутні, як одна з опцій.
- У соратників є свої ланцюжки завдань. Кожен з союзників буде давати бонуси головному герою.
- Під час космічних битв знадобиться стежити за різними показниками і застосовувати системи свого зорельота в залежності від ситуації. Тобто битви не будуть зводитися до принципу "цілься і стріляй".
- Ворожі судна можна як грабувати, так і захоплювати повністю.
- Наземна бойова система буде відрізнятися від попередніх ігор Bethesda. У боях підвищили динаміку і швидкість, що добре помітно на окремих кадрах.
- В системі створення предметів предостатньо різноманітності. Користувачі зможуть крафтити не тільки зброю всіх видів, але і модифікації для них.
- Starfield вийде 6 вересня на ПК, Xbox Series X і Series. Гра з першого дня буде доступна на Xbox Game Pass.