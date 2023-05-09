У грі будуть підніматися теми, які не підходять для дітей.

Космічна екшен-RPG Starfield від Bethesda Game Studios поступово рухається до релізу. Це підтверджує присудження грі вікової позначки від рейтингового агентства ESRB.

Проєкт віднесли в категорію "М" (17+, тільки для дорослих). В описі сказано, чому Starfield не підходить для людей молодше зазначеного віку. Майбутня екшен-RPG включає можливість вживати наркотик "Аврора", якому також приділено місце в сюжеті. Користувачі відвідають лабораторії, де виробляють заборонену речовину.

Після боїв поруч з ворогами залишаються калюжі крові, а ще вона може бризкати під час сутичок. До елементів жорстокості відносяться і крики супротивників, які отримали поранення.

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Окремо відзначено постільні сцени і розмови після сексу. Опис Starfield від ESRB включає деякі приклади реплік: "Життя — це хвороба, що передається статевим шляхом, яка на сто відсотків смертельна; Я за те, щоб бути трохи диким, але наступного разу давай спробуємо без реактивних ранців". До цього переліку додаються традиційні для ігор з "дорослим" рейтингом нецензурні слова.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S 6 вересня 2023 року.

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