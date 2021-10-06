Боти полюють виключно за рідкісною рибою.

MMORPG New World від Amazon Games привернула величезну кількість користувачів. Нещодавно її піковий онлайн в Steam перевищив 900 тис. чоловік, і це явно не межа. Основний недолік гри — брак серверів, через який користувачі довго стоять в чергах. Однак нещодавно вдалося виявити ще одну неприємну проблему. У свіжій MMORPG з'явилося багато ботів-рибалок, які полюють на рідкісну рибу.

Мережу наповнили ролики, де демонструються персонажі під управлінням штучного інтелекту. Одне з таких відео опублікував автор YouTube-каналу Maelmir 76er. Його кадри показують, як біля невеликого озера розташувалися сім ботів. Вони закидають вудку, відразу ж її дістають, а потім повторюють спробу.

Таку поведінку ботів пояснило видання PC Gamer. Персонажі під управлінням ШІ заздалегідь знають, яка риба попадеться на гачок. Звичайну вони ігнорують, а рідкісну додають в свій інвентар для подальшого продажу. Але так як перша клює частіше, то боти відразу висмикують вудку, щоб не витрачати зайвий час.

Amazon Games поки ніяк не відреагувала на проблему, тому з нечесними рибалками вирішили боротися гравці. Вони шукають супротивників, наприклад, диких кабанів, і тікають від них прямо до місця, де знаходяться боти. Останні нездатні оборонятися, так що вороги їх швидко вбивають. Однак такі заходи явно не позбавлять від проблеми повністю.

New World — подробиці гри

Проект став першим успіхом Amazon за весь час існування ігрового підрозділу компанії.

У відмінному старті New World ніхто не сумнівався. Ще на етапі бета-тестування в ній одночасно розважалося понад 200 тисяч осіб.

У New World потрібно досліджувати світ, прокачувати персонажів, виконувати квести, ходити в підземелля, битися з босами і вирішувати головоломки. Можна також збирати ресурси, розвивати власну базу і брати участь в битвах з іншими гравцями.

Автор: Назар Степорук