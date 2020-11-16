Зловмисники вимагають викуп у розмірі $11 млн.

На початку листопада стало відомо, що компанія Capcom, що володіє франшизами Street Fighter, Resident Evil та Monster Hunter, піддалася хакерській атаці. Зловмисники вкрали близько 1 ТБ даних, включаючи фінансові документи, інформацію про угоди з Google та Sony, а також особисті дані співробітників.

Хакери з групи під назвою Ragnar Locker почали вимагати у видавця $11 млн в біткоінах, паралельно зливаючи в мережу частину даних. Так, наприклад, стало відомо, що:

За реліз Resident Evil 7 та Resident Evil Village на платформу Stadia, Capcom отримала від Google $10 млн.

За випуск VR-режиму для шоломів PS VR і тимчасову ексклюзивність доповнень компанія Sony заплатила Capcom $5 млн.

Сьогодні, Capcom офіційно визнала, що піддалася хакерській атаці, в результаті якої частина особистих даних співробітників, корпоративна інформація, фінансові документи і звіти продажів були скомпрометовані. Видавець заявив, що зв'язався з поліцією, як тільки почув про викуп.

У компанії заспокоїли, що дані про транзакції та кредитні картки гравців не постраждали. Однак інша особиста інформація користувачів цифрових магазинів і сервісів підтримки могла потрапити в руки зловмисників.

Видавець співпрацює з правоохоронними органами Японії та США, і продовжує розслідування. У Capcom вважають, що витік матиме незначний вплив на бізнес компанії.

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Автор: Сергій Коршунов